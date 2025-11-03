ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬಾಳೆಕಾಯಿ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು

ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ
ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು
ಸದಾಶಿವ ಬಂಗಿ, ರೈತ
Bagalakote

