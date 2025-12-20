ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಸಂಭ್ರಮದ ಗುಡ್ಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಕಳಸದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುಖಂಡರು, ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜು ಗುಂಡಿ, ಜಯವಂತ ಮಿಳ್ಳಿ, ಕಾಡಪ್ಪ ಗುಂಡಿ, ಧರೆಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ರಮೇಶ ಮಹೀಷವಾಡಗಿ, ಭೀಮಶಿ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದೇವ ಗುಡ್ಡಕಾರ, ಮಹಾದೇವ ಮಡ್ಡಿ, ಮಾನಿಂಗ ಬೆಳಗಲಿ, ಅಕ್ಕಿಮಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>