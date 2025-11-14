ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಜಮಖಂಡಿ: ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಬಿ.ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದ ತುಂಬ ಕಸ

ಆರ್.ಎಸ್.ಹೊನಗೌಡ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:39 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಬಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ,ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
BagalkotGovt College

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT