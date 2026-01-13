ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಆಮಿಷ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ₹73.25 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ₹73.25 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>(ವಿಐಪಿ) ಎಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತನಿಷ್ಕಾ ಖನ್ನಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯು ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೌಕರನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿದಾರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ನಾನು ಹೇಳಿದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿಂಧೂರಿ ಕುಮನ್, ದಿಯಾ ಎಂಬುವವರ ಹೆಸರಿನವರು ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹43.25 ಲಕ್ಷ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವು ₹12.19 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಗ ವಂಚಕರ ಜಾಲದ ಸದಸ್ಯರು ₹30 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ ನೌಕರನು ತಂಗಿಯ ಬಳಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>