ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ಹುನಗುಂದ| ಕೆಲವರಿಂದ ತತ್ವ– ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ: ಚನ್ನಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 2:36 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 2:36 IST
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಾತ್ಮಜೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶರಣ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹಾಗೂ ಶರಣೆಯರು ವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಾತ್ಮಜೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶರಣ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹಾಗೂ ಶರಣೆಯರು ವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು
ಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಮೇಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ
ಜಯಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಪೀಠ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ
BagalkotLingayat

