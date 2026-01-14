ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ಕೂಡಲಸಂಗಮ| ಕರುಣೆಯ ಧರ್ಮವೇ ಬಸವ ಧರ್ಮ: ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 2:41 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 2:41 IST
ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಧರ್ಮ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶರಣ ರತ್ನ ಬಸವ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು
