ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಂತ ಯಾವುದು?: ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ

ಚನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:08 IST
ಇಂದಿನಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ
ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ, ಶಾಸಕ
Bagalakote

