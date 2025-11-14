ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ | 2020ರ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಐಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:43 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:43 IST
ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪುರಸಭೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರು ಸದಸ್ಯೆ ಚಾಂದನಿ ನಾಯಕ ಅವರಿಂದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು
ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪುರಸಭೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರು ಸದಸ್ಯೆ ಚಾಂದನಿ ನಾಯಕ ಅವರಿಂದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

