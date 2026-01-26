ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಇಳಕಲ್ | ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:10 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bagalkotjatre
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT