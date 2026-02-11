ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ

ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:52 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:52 IST
ಕೊರತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಗೌಡರ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಸದಾಶಿವ ಬಂಗಿ ರೈತರು ಜಗದಾಳ ಗ್ರಾಮ
ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಕಟ್ಟಡ
ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಕಟ್ಟಡ
