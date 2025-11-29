ಬಾಗಲಕೋಟೆ| ಲೋಕಾಪುರಕ್ಕೂ ರೈಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಮೈಸೂರು (ಬಸವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್) ರೈಲನ್ನು ಲೋಕಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಪುರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಲೋಕಾಪುರದಿಂದ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಲೋಕಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮಹಾವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುತ್ಬುದಿನ್ ಖಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಲೋಕಾಪುರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಕು ರೈಲುಗಳಷ್ಟೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿವಿಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.15ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.20ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಡುವೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯವಿರುವುದರಿಂದ ಲೋಕಾಪುರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ರೈಲ್ ರೋಕೊ ಚಳವಳಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕರವೇ ಬಸವರಾಜ ಧರ್ಮಂತಿ, ಮುಖಂಡ ರಾಜು ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿ.ಬಿ.ಮಾಳಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ಹಗ್ಗದ, ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಎನ್ ಹಿರೇಮಠ, ಹೊಳಬಸಪ್ಪ ದಂಡಿನ, ಲೋಕಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಮೇಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ತೆಗ್ಗಿ, ಲೋಕಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>