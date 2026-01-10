ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಜ.12 ರಿಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಮೇಳ: ಮಾತೆ ಗಂಗಾದೇವಿ

ವಚನ ಪಠಣ, ಯೋಗ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:52 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:52 IST
Kudala Sangamaprogram

