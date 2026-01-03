ಜ್ಞಾನ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ: ಫಕೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಬೀಳಗಿ:</strong> ‘ಮಹಾತ್ಮರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಣಬಡಿಸಿದವರು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ’ ಎಂದು ಬೀಳಗಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠದ ಫಕೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರು ನಮನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪರಿಸರ, ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೊಮಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠದ ಚೆನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತೇಜಪ್ಪ ಕೊಲಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಅವಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೆಣ್ಣಿರೊಟ್ಟಿ, ನಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ , ಶರಣು ವಸ್ತ್ರದ, ಸಿದ್ದು ಉಕ್ಕಲಿ, ಬಸು ಬೆಣ್ಣೆರೊಟ್ಟಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕಟಗೇರಿ, ಜಿ.ಜಿ.ದಿಕ್ಷೀತ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>