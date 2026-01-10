ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬಂಡಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ:</strong> ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಬೂದನಗಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 52ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡಿಗಳು ತೆರಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಕಲ್ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬೂದನಗಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಬಂಡಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೂದನಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಧ ಊರಿನಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 52 ಬಂಡಿ, 12 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, 60 ಬೈಕ್, 15 ಟಂಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋಟೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿಗೆ ಪಡಲಗಿ ತುಂಬಿದರು. ಬೂದನಗಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>