ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾನಾಡಿಗಳ ಗಣತಿ: 155 ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 2:40 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 2:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸಿರುವ ಫುಲ್ವಸ್ ವಿಸಿಲಿಂಗ್ ಡಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದುದ್ದು ಈಗ 120ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಪೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ವಿಜಯ್ ಇಟ್ಟಿಗಿ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ 2.5ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದವು ಇದಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ 60ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾನಾಡಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಜೀವ ವೈವಿದ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ಹೊಸಪೇಟೆ
birdsBellary

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT