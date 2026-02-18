ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಎರಡು, ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ರಾಜ್ಯ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನಾ ಸಂಘ’ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಬಸವರಾಜ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘2007-08ರ ಗಣತಿ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗ ಕೇವಲ 23,385 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2007-08ರ ಗಣತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೋಷಪೂರಿತ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>