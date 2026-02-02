ಮರಳು ಅಕ್ರಮ | ಡಿಎಂಜಿ ಸರಣಿ ದಾಳಿ: 63 ಟನ್ ಮರಳು, 25 ಟನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು ವಶ

ಮೇಲೆ ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮರಳು!
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಲಾರಿಯೊಂದನ್ನು ತಡೆದ ಗಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಮೇಲೆ ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪದರ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಟನ್ ಮರಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ₹32320 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ನಿರಂತರ ದಾಳಿ’ ಇನ್ನು ದಾಳಿ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದ್ವಿತೀಯಾ ಇ.ಸಿ ‘ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.