ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ʼಅರಿವು ಕೇಂದ್ರʼ

ಮಾರಪ್ಪ ನಾಯಕ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:25 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:25 IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತಂದಿದೆ
ಪವನ ಕುಮಾರ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಿರುಗುಪ್ಪ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ʼಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಓದುಗರು .
Bellary

