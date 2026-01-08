ಸಂಡೂರು: ಸಂಭ್ರಮದ ಗುಳೇದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಸಂಡೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೋರುನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗುಳೇದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವವರು. ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಚರಗ ಚೆಲುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>