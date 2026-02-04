ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಎತ್ತಿನ ಪರಿಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹಳ್ಳಿಕಾರ್’ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:21 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:21 IST
ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುತ್ತಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎತ್ತಿನ ಪರಿಷೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
Bellary

