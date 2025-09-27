ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಸ್ಮಶಾನ ಮುಳುಗಡೆ: ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಹೆಣ’ಗಾಟ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಣದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಮಾಗಳ ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಸ್ಮಶಾನವಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ಜಿ. ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ
Ballari

