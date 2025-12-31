ಬಳ್ಳಾರಿ | ಮಹಾದೇವ ತಾತನವರ ಮಠದ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಅಲ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ತಾತಾನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಾಹೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿತು. </p>.<p>ತೇರು ಏಳೆದು, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣೂ, ಜವನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮೆರೆದರು. </p>.<p>ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಅನಂತಪುರ, ಕರ್ನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಾತನವರ ದರ್ಶನಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>