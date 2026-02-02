ಸಂಡೂರು: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಲಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ 

<p><strong>ಸಂಡೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಹೋಬಳಿಯ ಡಿ.ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಲಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವವು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಲಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಾ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಚಿಕ್ಕಾಂತಾಪುರ, ಕೊಡಾಲು, ತುಮಟಿ, ವಿಠಲಾಪುರ, ಮಾಳಾಪುರ, ರಾಜಾಪುರ, ಮೆಟ್ರಿಕಿ, ಅವಿನಾಮಡುಗು, ಕೆರೆರಾಂಪುರ, ಕೊರವರಹಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. <br><br> ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ಎಲೆ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.<br> ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಿಗೆ ಗಂಗೆಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ತನುಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಿಯ ರಥಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ಹೂ, ಬಣ್ಣದ ಬಾವುಟ, ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>