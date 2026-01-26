ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಕುರುಗೋಡು | ಕೋತಿ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಜನತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:16 IST
ಕೋತಿ ದಾಳಿನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅನೀಲ್ ಪಿಡಿಒ
BallariMonkey
