ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ಭಾರಿ ಮಳೆ: ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ, ಮೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:05 IST
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲುವಾಗಲು-ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
