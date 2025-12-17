ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಎಮ್ಮಿಗನೂರು: ಜೋಳದ ಒಣ ಸೊಪ್ಪೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ 

ಟನ್ ಸೊಪ್ಪೆ ಹೊಟ್ಟು ₹12 ಸಾವಿರ, ಗೋಶಾಲೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ
ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಎಚ್.ಎಂ. ಮೆಟ್ರಿ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ 
ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
– ಮಲಕಪ್ಪನವರ ಬಾಲೇಸಾಬ್, ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರ
Ballari

