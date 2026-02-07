ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಆದಿಮಾನವನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆಯ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ
ಚಾಂದ್ ಬಾಷ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:29 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:29 IST
ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಡಿಗೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
– ನಮಿತಾ ಎಸ್ ಸುಗಂಧಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಹಾರ್ಟ್‌ವಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಮೆರಿಕಾ
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಗೃತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಡಿಕೆ
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಗೃತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ನಮಿತಾ ಎಸ್ ಸುಗಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

