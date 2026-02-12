ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಮನಕ್ಕಲ್ಲ: ಶರಣಬಸಯ್ಯ

<p><strong>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ</strong>: ಕಾಲುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲದ ಅಂಗವಿಕಲ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಸುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗವಿಕಲ ಶರಣಬಸಯ್ಯ ನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ತ್ರಿಚಕ್ರ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಸುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ‘ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲ ಶರಣಬಸಯ್ಯ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ಇವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ತಂಡವನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>