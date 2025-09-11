ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
bangaluru rural
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಅವಸಾನದತ್ತ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
Comments
ಗಂಗರ ಕಾಲದ ವೀರಗಲ್ಲು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು

ಗಂಗರ ಕಾಲದ ವೀರಗಲ್ಲು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು

ದೇವಾಲಯವು 8ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕುರುಹುಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು.
– ಕೆ.ಆರ್‌. ನರಸಿಂಹನ್, ಶಾಸನ ಸಂಶೋಧಕ
ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅವಸಾನದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.
– ಬಸವಯ್ಯ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ
