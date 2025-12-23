ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಗುರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಹಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ ಫಾದರ್‌ ಆನೇಕಲ್‌ ಚರ್ಚ್
