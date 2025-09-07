ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲದಂತೆ.. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವರ‍್ಯಾರು..

ಹೊಸಕೋಟೆ ಗೌತಮ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕೂಗು । ಹಂದಿಗೂಡಿನಂತಿರುವ ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲೇ ವಾಸ । ಕುಸಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು; ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲೇ ಜೀವನ । ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ।
ರವೀಶ್ ಜಿ.ಎನ್
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೌತಮ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮನೆ ದುಸ್ಥಿತಿ
ಗೌತಮ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮನೆ ದುಸ್ಥಿತಿ
ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಲ್‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಲ್‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು
hosakote

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT