ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
bangaluru rural
ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ: ಇಬ್ಬರ ಸಾವು ‌

ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರು ಚಾಲಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 4:17 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 4:17 IST
ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರುವುದು
ಅಶ್ವಿನಿ
Accident

