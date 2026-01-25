ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸಕೋಟೆ–ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌: ಶಾಸಕ

ವರದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ 45 ಮನೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 1:41 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 1:41 IST
ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರದ ವರದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ
ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರದ ವರದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ
Hoskote

