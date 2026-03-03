ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಅನರ್ಹ ಸದಸ್ಯರ ಮತದಾನ: ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಉರ್ಜಿತವೇ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:12 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:12 IST
ಫೆ.26 ರಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫೆ.27 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆದೇಶ ಕೈಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಎಂ.ಬೈರೇಗೌಡ ಪುರಸಭೆ ಅನರ್ಹ ಸದಸ್ಯ
Bengaluru Rural

