ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ 

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): </strong>ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದ ಪಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾಯಿಯೊಂದನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡು ತಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 20 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅಂಕತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಕಿದ್ದ ನಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಬಾವಿ ಸಮೀಪ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಯಿಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬಾವಿಯಿಂದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾರು 70 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಇಳಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.<br /><br />ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ನಾಯಿ ತುಂಬಾ ಬಳಲಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಾಯಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ಅಪ್ಪಿ, ಮುದ್ದಾಡಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾವುಕಗೊಳಿಸಿತು.</p>