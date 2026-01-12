ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಹಳೆದು ಇಲ್ಲ, ಹೊಸತು ಇಲ್ಲ; ಇ–ಖಾತೆಯ ಕ್ಯಾತೆ

ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶ 2.0; ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ * ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ಒಂದೂ ಖಾತೆ
ನಟರಾಜ ನಾಗಸಂದ್ರ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 4:45 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 4:47 IST
ಎಐ ಚಿತ್ರ
DoddaballapurE Khata

