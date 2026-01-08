ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನೇಕಾರರ ಸೀರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ನೇಕಾರ ಭವನ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಡಿ.ಕ್ರಾಸ್‌ ಸಮೀಪ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್‌
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:55 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:55 IST
10 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರ ಭವನ | ಎರಡು ಹಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ 30 ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ | ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹1.25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ
