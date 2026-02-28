ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictbangaluru rural

ಕಂಪನಿಗಳ ₹56 ಲಕ್ಷ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಧಿ ಅಡಿ ನಂದಗುಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಎಂಪವರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ವೇ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ನಿಧಿ ₹56 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ದರ್ಜೆಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:30 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:30 IST
ನಂದಗುಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಎಂಪವರ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ವೇ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿದಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ
ನಂದಗುಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 56 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ
HOSOKOTE

