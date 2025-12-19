ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಚಳಿಗೆ ಅರಳದ ಗುಲಾಬಿ.. ಬಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗ

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ । ಸಿಗದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ
ರವೀಶ್ ಜಿ.ಎನ್
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಬಟನ್ಸ್‌ ಬೆಳೆ
