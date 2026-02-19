ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ| ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ: ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆ ತಂತಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:08 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆಂಬಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವಷ್ಟು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ
ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆಂಬಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವಷ್ಟು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು 3-4 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ
ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ ರೈತ ಕೆಂಬಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ
Bengaluru RuralBESCOM

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT