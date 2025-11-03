ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಖಾನಾಪುರ | ಅನಾಥವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು..!

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಿವುಡುತನ, ಜನರ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ
ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಬೀಗ ಜಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ
ಖಾನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರನೋಟ
