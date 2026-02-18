ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:48 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BelagavikabbadiLakshmana Savadi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT