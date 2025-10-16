ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ: ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚುನಾವಣೆ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:59 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:59 IST
