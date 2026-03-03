ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi

ಹೋಳಿಯ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಂದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:03 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:03 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಾಂಗುಳ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಜನರು

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಾಂಗುಳ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಜನರು

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಲೆಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೋಲಿ ಮಿಲನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಲಾವಣಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆಯರು

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಲೆಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೋಲಿ ಮಿಲನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಲಾವಣಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆಯರು

BelagaviHoli

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT