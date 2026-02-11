ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ| ಶಿವನನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಶರಣರಿಗಿದೆ: ಪ್ರೊ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅಭಿಮತ

ಕಾಯಕ ಶರಣರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:14 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:14 IST
ಮನುಕುಲ ಉಳಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಕ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗಬೇಕು.
ಬಸವರಾಜ ರೊಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ಜನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗಬೇಕು ಏಕೀಕರಣವಾಗಬೇಕು ನವೀಕರಣವಾಗಬೇಕು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು.
ಪ್ರೊ.ಎಚ್‌.ಐ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
