ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಸವದತ್ತಿ | ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ‘ಸಾವು’; ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 17:32 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 17:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ | ಬದುಕಿದ ರೈತನಿಗೆ ಮರಣ ದೃಢೀಕರಣ: ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಾವಿ | ಬದುಕಿದ ರೈತನಿಗೆ ಮರಣ ದೃಢೀಕರಣ: ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್‌
ಬೆಳಗಾವಿ | ಬದುಕಿದ ರೈತನಿಗೆ ಮರಣ ದೃಢೀಕರಣ: ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್‌
BelagaviSuspended

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT