ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ | ಬದುಕಿದ ರೈತನಿಗೆ ಮರಣ ದೃಢೀಕರಣ: ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 18:01 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 18:01 IST
BelagaviLokayuktacase

