ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮಳೆ: ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಕಲ್ಲೋಳ-ಯಡೂರ ಕಿರು ಸೇತುವೆ, ಮಲಿಕವಾಡದ ಬಳಿಯ ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮಲಿಕವಾಡ-ದತ್ತವಾಡ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರದಗಾ-ಭೋಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಉಪನದಿಗಳ ಬಹುತೇಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಯ್ನಾ-4 ಸೆಂ.ಮೀ, ನವಜಾ-3 ಸೆಂ.ಮೀ, ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ-4.2 ಸೆಂ.ಮೀ.ಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ-ಯಡೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಾಪೂರೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಹೊರ ಹರಿವು 57,333 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸದಲಗಾ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯ ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿಯ ಹೊರ ಹರಿವು 11,616 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ಕಲ್ಲೋಳ-ಯಡೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 66,189 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಹೊರ ಹರಿವು ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಹೊರ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ 2,760 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 68,949 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>