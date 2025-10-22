2nd ODI | Bangladesh Vs West Indies: ವಿಂಡೀಸ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ‘ಸೂಪರ್’ ಜಯ

<p><strong>ಮೀರ್ಪುರ್ :</strong> ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎದುರು ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–1ರ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 213 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 50 ಓವರ್ಗಳನ್ನೂ ವಿಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕೂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 213 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೈ ಮಾಡಿತು. </p>.<p>ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ ತಂಡವು 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋತಿತು. </p>.<h2>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: </h2><p>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ 213 (ಸೌಮ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ್ 45, ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ 32, ನುರೂಲ್ ಹಸನ್ 23, ರಿಷಾದ್ ಹುಸೇನ್ ಔಟಾಗದೇ 39, ಅಕೀಲ್ ಹುಸೇನ್ 41ಕ್ಕೆ2, ಗುಡಕೇಶ್ ಮೋತಿ 65ಕ್ಕೆ3, ಅಲಿಕ್ ಅಥನೇಜ್ 14ಕ್ಕೆ2) ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ213 (ಅಲಿಕ್ ಅಥನೇಜ್ 28, ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಔಟಾಗದೇ 53, ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ 26, ನಸುಮ್ ಅಹಮದ್ 38ಕ್ಕೆ2, ತನ್ವೀರ್ ಇಸ್ಲಾಂ 42ಕ್ಕೆ2, ರಿಷಾದ್ ಹುಸೇನ್ 42ಕ್ಕೆ3) ಫಲಿತಾಂಶ: ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಜಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>