ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಭಂಡಾರದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ

ಕೇರೂರಿನ ಅರಣ್ಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಲಕಾರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್. ಚಿನಕೇಕರ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:45 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:45 IST
ಚಮ್ಮಾಳಿಗೆ (ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆ) ತಯಾರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಭಂಡಾರ ತೂರುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ಭಕ್ತ ಕೇರೂರ
ಕೇರೂರ ಜಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ದೇವವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೇಡನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೀಮಾ ಮಾಳಿ ಭಕ್ತೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
Belagavifestivaljatre

